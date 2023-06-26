مدبولي يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على مواصلة مسيرة التنمية

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.