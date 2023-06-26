رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مدبولي يهنئ السيسي بعيد الأضحى: نعاهدكم على مواصلة مسيرة التنمية

كتب:

أسماء زايد
09:18 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يُعيدها عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام.

وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لمواصلة مسيرة التنمية والبناء، كي ينعم أبناء الوطن العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

اقرأ المزيد:

«مدبولي» يتفقد العيادات المجهزة لتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

عاجل.. مدبولي يعلن إطلاق حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس السيسي

مدبولي يهدي نسخة من قناع توت عنخ آمون إلى رئيس وزراء الهند

مدبولي يصطحب رئيس وزراء الهند في جولة بأهرامات الجيزة
بقلم أسماء زايد