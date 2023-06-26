تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة اليوم

نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها على مختلف الطرق والمحاور في القاهرة والجيزة، وسط ظهور بعض الكثافات المرورية المتحركة على بعض الطرق وكثافات بطرق أخرى، بينها الطريق الدائري، ومحور صفط.

كثافات مرورية متحركة

وظهرت كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس، وفي محور 26 يوليو.

كما ظهرت كثافات متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية ومنطقة العباسية وروكسي، وظهرت كثافات متحركة في الزمالك ووسط البلد، وفي نفق الأزهر، وفي شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا إلى مناطق بولاق وإمبابة وشارع فيصل.

وفي السياق، شنت الإدارة العامة للمرور حملات متواصلة على المحاور والطرق الرئيسية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات، صباح اليوم، واستعان رجال المرور بالأوناش لإزالة أي أعطال بالطرق، قد تتسبب في توقف الحركة أمام قائدي المركبات.

حملات لضبط الحركة المرورية

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مكبرة لضبط المخالفات المرورية بأنواعها كافة، ومخالفات تجاوز السرعة المقررة، وعدم وضع الملصق الإلكتروني، وضبط قائدي المركبات من متعاطي المواد المخدرة.