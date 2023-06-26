معلومات عن مسجد نمرة.. بطلان المناسك إذا وقف الحاج في الجزء الخارج عن عرفة

يعد مسجد نمرة واحدًا من أهم رموز مشعر عرفات، وبه يصلي مئات الآلاف من ضيوف الرحمن حجاج البيت الحرام الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، اقتداء بالنبي محمد، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية أبرز المعلومات عن مسجد نمرة، الذي يشهد غداً توافد حجاج بيت الله الحرام، محذرًا من الوقوف في جزء منه خلال يوم عرفة.

أبرز المعلومات عن مسجد نمرة

- نَمِرَةُ هي ناحيةٌ بعرفة نزل بها النبي ﷺ.

- ضُربت له بها قبةٌ.

- صلى النبي محمد بالمسلمين الظهر والعصر في الموضع الذي اتُخذ مسجدًا فيما بعد.

- ما زال المسلمون يصلون به الظهر والعصر جمعًا يوم عرفة إلى يومِ الناس هذا.

- نمرة هو الجبل الذي عليه نصاب الحرم عن يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف.

قال الأزرقي: حيث ضُرب لرسول الله ﷺ في حجة الوداع وكذلك عائشة؛ ففي حديث جابر رضي الله عنه: « … فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ … ». [أخرجه مُسلم].

- يستقبل المسجد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر في ذلك حرصا على الحصول على موقع داخل المسجد الذي تتجه إليه أسماع المسلمين في كل أنحاء العالم لمتابعة خطبة عرفات.

- لا يقع مسجد نمرة بكامله في حدود أرض عرفات؛ بل يقع بعضه خارجها.

- ينبغي على الحاج اتباع العلامات الإرشادية التي تبين له حدود عرفات داخل المسجد؛ لأنه لو وقف في جزئه الخارج عن عرفات لم يصحَّ حجُّهُ.