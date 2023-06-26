«السعودي للأرصاد»: طقس معتدل على مكة المكرمة ومنى وغائم في عرفات ومزدلفة

مع بدء توافد الحجاج على مشعر منى اليوم الإثنين، أوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد أن يكون الطقس معتدلًا على مكة المكرمة ومنى، اليوم وغائمًا جزئيًا على عرفات ومزدلفة.

وأوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد، أنَّ درجة الحرارة في مكة المكرمة حاليًا 35 درجة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية، بسرعة 10 - 20 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في منى 35 درجة، ووصلت في عرفات ومزدلفة إلى 33 درجة.

درجة الحرارة في مكة المكرمة

وعن حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسي.

حالة الطقس في السعودية

وأضاف أنَّ التوقعات تشير إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وتابع تقرير الأرصاد أنَّ تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، موضحًا أنَّ ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

وأشار إلى أن َّحركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.