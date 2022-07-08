بدء توافد الحجاج على مسجد نمرة لأداء صلاتي الظهر والعصر قصرًا

توافد حجاج بيت الله الحرام على مسجد نمرة، لأداء صلاتي الظهر والعصر في يوم عرفة جمعا وقصراً، اقتداء بالنبي «ص»، في أحد أهم المعالم الإسلامية بمشعر عرفات.

ويأتي ذلك بعد سماع خطبة الوقوف بعرفة، اقتداء بالرسول الكريم، بحسب ما نقلته قناة العربية منذ قليل، بعد أن أكملت كافة جهات الاختصاص استعداداتها لتهيئة مرافق المسجد، عبر خطة تنفيذية دقيقة.

مسجد نمرة أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات

ومسجد نمرة من أهم المعالم الإسلامية في مشعر عرفات، حيث بُني في الموضع الذي خطب فيه النبي محمد حجة الوداع، وبني في أول عهد الخلافة العباسية، منتصف القرن الثاني الهجري.

ويقع مسجد نمرة جهة الغرب من مشعر عرفة وجزء من غرب المسجد في وادي عرنة، وهو وادي من أودية مكة المكرمة الذي نهى النبي محمد «ص»، عن الوقوف فيه، حيث قال: «وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وبطن وادي عرنة ليس من عرفة، ولكنه قريب منه».

أكبر توسعة جاءت في عهد الملك عبدالرحمن آل سعود

وفي عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود شهد المسجد أضخم توسعاته ليصبح بذلك ثاني أكبر مسجد مساحة بمنطقة مكة المكرمة بعد المسجد الحرام، بتكلفة بلغت 237 مليون ريال، وطول بلغ 340 مترا من الشرق إلى الغرب، وعرض يقدر بـ 240 مترا من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تجاوزت 110 آلاف متر مربع.

كما يضم ساحة مظللة خلف المسجد تقدَر مساحتها بـ 8000 متر مربع، مكنت المسجد بعد هذه التوسعة من استيعاب نحو 400 ألف مصل، ويضم 6 مآذن، ارتفاع كل مئذنة منها 60 متراً، وله ثلاث قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابا.

كما يضم المسجد غرفة للإذاعة الخارجية مجهزة لنقل الخطبة وصلاتي الظهر والعصر يوم عرفة مباشرة بواسطة الأقمار الصناعية، وفق ما نقلته قناة العربية.

انتهاء وزارة الشؤون الإسلامية من الأعمال الفنية للمسجد

وأنهت وزارة الشؤون الإسلامية الأعمال الفنية للمسجد من صيانة وتشغيل ونظافة وتزويده بالسجاد الفاخر ومتابعة مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء.

كما انتهت أيضا من صيانة المولدات الكهربائية، والكاميرات لمتابعة تقديم جميع الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، مما يضمن أن يؤدي الحجاج نسكهم بكل يسر وطمأنينة مع زيادة عدد الحجاج هذا العام.

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