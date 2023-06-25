البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك، وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة.

تهنئة البابا تواضروس للرئيس بعيد الأضحى

وقال البابا تواضروس في البرقية «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجه رسالة من خلال مجلة الكرازة، المجلة الرسمية، للأقباط يطمئنهم خلالها على صحته بعد تعرضه لوعكة صحية قبل بدء صوم الرسل منذ عدة أيام.

رسالة البابا تواضروس بشأن حالته الصحية

وقال البابا في رسالته «يبدو أن شهر مايو الماضي كان مزدحمًا بالخدمة والرعاية والقداسات والاجتماعات والزيارات والمقابلات وانتهى الشهر بعيد دخول المسيح إلى مصر، واجتماعات المجمع المقدس، واللجان المجمعية هذا بالطبع بجوار زيارتنا إلى الفاتيكان وروما وميلانو والنمسا بكل ما شملت، ومع حرارة الجو، واستخدام أجهزة التكييف خلال الاجتماعات ومع الإجهاد الشديد التهب عندي العصب السابع بالوجه، ودائمًا الأطباء يقولون عن السبب إنه stress and‏ ‏no rest مما استدعى فحصًا طبيًا، وعلاجًا دوائيًا، وعلاجًا طبيعيًا بجلسات يومية مع الراحة التامة وعدم بذل أي مجهود، وهذا ما اتبعته منذ أول يوم في صوم الرسل في خلوة تامة أرجو ألا تطول. ولكنها فترة كنت أحتاجها بشدة من أجل الهدوء والسكون والتأمل ومراجعة تدبير الكنيسة داخليًا وخارجيًا والتفكير في شئونها عامة».