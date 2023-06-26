«التعليم العالي» تعلن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال «الأضحي»

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي عن خطة استعدادات المستشفيات الجامعية لاستقبال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتشمل رفع درجة الاستعداد القصوى وتنظيم الإجازات طبقًا للمقومات البشرية لكل مستشفى، وتحديد المستشفيات الجامعية الخاصة بالإحالة بكل محافظة، والعمل على توفير العدد اللازم من القوة البشرية بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية أبرز استعدادات للمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى 2023:

** توفير الكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته ببنوك الدم.

** تجهيز فرق التأمين الطبي من التخصصات الطبية المختلفة.

** توفير سيارات التبرع بالدم مع الأطقم العاملة عليها للاستعانة بها عند الحاجة.

** تأمين ودعم المستشفيات الجامعية بمخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية.

** التنسيق بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بشأن استقبال وتحويل المرضى وآلية تداول بيانات المصابين والوفيات.

**التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

** انعقاد دائم للجنة إدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية طوال فترة العيد، لمتابعة أداء المستشفيات من خلال العيد.