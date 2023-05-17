ممثلو الجامعات يطالبون بزيادة اعتمادات المستشفيات الجامعية في الموازنة الجديدة

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها من جامعات ومستشفيات جامعية، وذلك في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024.

زيادة دعم بنود الصيانة والتغذية والمستلزمات الطبية

وطالب عدد من ممثلي الجامعات والمستشفيات الجامعية بزيادة الدعم في بنود الصيانة والتغذية ودعم المستلزمات الطبية، كما طالبوا بدعم الباب السادس الخاص بالاستثمارات، للانتهاء من بعض الإنشاءات التي يتم تنفيذها، وتمثل ضرورة لصالح خدمة المرضى.

وطالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023 /2024، لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد «الفرنساوي»، وتابع: «نطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات».

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن جامعة كفر الشيخ حاليا تضاهي جامعتي القاهرة وعين شمس، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة وللوزارات والجهات المعنية على جهود دعم الجامعة، وطالب بدعم الجامعة بمبلغ 130 مليون جنيه زيادة في الباب السادس، للانتهاء من الإنشاءات الجديدة.

وقال، إن الأعمال جارية في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة كفر الشيخ، إضافة لإنشاءات جديدة، مؤكداً أن بالانتهاء من مستشفى الطوارئ والأورام، تكتمل المنظومة الطبية.

وعقب رئيس اللجنة الدكتور سامي هاشم، قائلا: «لجنة التعليم زارت جامعة كفر الشيخ وشاهدنا فيها طفرة كبيرة»، وأشارت اللجنة إلى أهمية دعم سرعة الانتهاء من الإنشاءات الجديدة، فيما أوضح ممثل وزارة التخطيط، أنه تم إضافة مبلغ 336 مليون جنيه للجامعة خلال العام الجاري.

موازنة جامعة حلوان

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن موازنة الجامعة في العام المالي الجديد تقدر بنحو 653 مليون جنيه، وطالب بزيادة في الباب السادس 335 مليون جنيه، مضيفا «نرجو أن تدعمنا وزارة التخطيط فى هذا الجانب، وسنحاول أن نوفر له أيضا من التمويل الذاتي والتبرعات».

كما طالب ممثل جامعة المنوفية، بالدعم فى الباب الثاني فيما يخص بنود التغذية والمستلزمات الطبية، متابعا: «وزارتا المالية والتخطيط لا تتأخران علينا، ونطلب دعم فى الباب السادس، فهناك تعديل في مشروع المدينة الطبية، والمنشآت الطبية في الدلتا تعاني، فمستشفى جامعة المنوفية تخدم 5.5 مليون مواطن، ومركز أورام المنوفية يخدم 4 محافظات».

وأكد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ، إن الدعم المقدم من موازنة الدولة للجامعات خلال السنة المالية الجديدة مخصص لها مبلغ 3.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمشروعات المدرجة المفتوحة لها الأولوية فى الانتهاء، وإذا تطلب الأمر إضافة اعتمادات مالية يتم مخاطبتنا وندرس الأمر فى ضوء المتاح والاحتياجات ولا نتأخر فى منحها أى تعزيزات خلال العام العام المالي.