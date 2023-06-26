وكيل جمعية رجال الأعمال: نطالب بدعم الطيران منخفض التكاليف لجذب السياح

قال جمال خليل، عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن العوامل التي يجب التركيز عليها لتعظيم حركة ونشاط الطيران منخفض التكاليف في مصر ودعم قدرته على جذب المزيد من السائحين أولها تطوير البنية التحتية بالمطارات بما يتناسب مع متطلبات هذا النوع، مثل التوسع في أماكن المطاعم وانتظار الركاب وتسهيل الإجراءات الإدارية للتعامل مع المسافرين.

حزمة دعم للطيران منخفض التكاليف

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال في لقاء له مع برنامج «المجلة السياحية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، بتقديم حزمة من الدعم للطيران منخفض التكاليف بالعمل على تقليل نفقة العمل والتشغيل سواء بتخفيض رسوم الهبوط والإقلاع وتقديم إعفاءات مالية.

وشملت التوصيات التي طالب بها عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال، ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية على الشركات منخفضة التكاليف، وعلى رأسها الموافقات المختلفة بما يسهل على الشركة جهودها في تغطية الأماكن الشاغرة في خطوط الطيران الخاصة بها وهو ما يصب في مصلحة السوق المصري السياحي.

دراسات جدوى لخطوط الطيران

وطالب بضرورة السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في قطاع الطيران منخفض التكاليف في مصر، مع تبسيط الإجراءات بما يمكن الشركات الأجنبية من القيام بعمل قاعدة انطلاق في مصر تمكنه من مد خطوط لأسواق سياحية جديدة، منبها في الوقت نفسه إلى أن الشركات تدرس جدوى خطوط الطيران منخفض التكاليف المتاحة والعمل عليها تدريجيا حتى تصل الى مرحلة النضج، وبالتالي تقوم بالتوسع في الرحلات، مؤكدا انه مع الحوافز المالية وتخفيضات التكلفة ستتمكن هذه الشركات من زيادة استثماراتها في هذه الخطوط وجذب المزيد من السائحين.

لا يوجد معوقات أمام شركات الطيران منخفضة التكاليف في السوق المصرية

وأكد جمال أنه لا يوجد معوقات أمام شركات الطيران منخفضة التكاليف في السوق المصرية، ولكنها في حاجة الى حوافز من خلال توسيع شبكة طيرانه ورحلات وفتح آفاق حركته لتشمل جميع المدن والمقاصد السياحية وجميع المطارات في جمهورية مصر العربية بالإضافة الى تيسير الإجراءات.

وتطرق عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى قضية الوصول الى الهدف القومي بجذب 30 مليون سائح، مشددًا على أهمية دور الطيران منخفض التكاليف في تحقيق هذا الهدف، غير أنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة أن يهتم قطاع السياحة بمحورين أساسيين يمثلان نقطة الانطلاق لتحقيق هذا الهدف وهما تعظيم الطاقة الاستيعابية لعدد مقاعد الطيران الموجودة، والثانية تعزيز الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية والعمل على مضاعفة حجم الغرف السياحية.

ونبه عضو لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن تحقيق متطلبات الانطلاق لجذب 30 مليون سائح الى السوق المصرية يتطلب التيسير لشركات الطيران الموجودة لزيادة اساطيلها من طائرات الرحلات منخفضة التكاليف او بالعمل على فتح الاستثمار لشركات الطيران منخفضة التكاليف الاجنبية للتوسع في مصر , وذلك بالاضافة الى التوسع في عدد الغرف السياحية وذلك بالتوسع في المنشأت الفندقية.