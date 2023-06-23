«الطيران» تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقل الجوي بعنوان «التركيز على إفريقيا»

شاركت وزارة الطيران المدني ممثلة في سلطة الطيران المدني في مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوي (إياتا) تحت عنوان «التركيز على إفريقيا» بأديس أبابا على مدار يومي 20 و 21 يونيو الجاري، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية وضرورة التواجد المصري في كافة المؤتمرات والفعاليات الهامة التي من شأنها تدعيم صناعة النقل الجوى فى القاره السمراء.

سلطة الطيران المدني تشارك في مؤتمر التركيز على إفريقيا

وركزت جلسات المؤتمر على مناقشة عدد من الموضوعات الهامة جاء على رأسها؛ التركيز على إفريقيا وتحسين السلامة التشغيلية وتفعيل برنامج تعاوني يعتمد على توافر البيانات اللازمة والداعمة لتقليل حوادث الطيران والحفاظ على السلامة الجوية، وتسهيل عمليات نمو البنية التحتية للطيران والتي تتسم بالكفاءة والأمان والفعالية لمعيار التكلفة.

الطيران المدني: مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية

كما تم مناقشة سبل تعزيز تحرير الوصول إلى الأسواق الأفريقية من خلال سوق النقل الجوي الأفريقي الموحد، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ خدمات مالية آمنة وفعالة واعتماد معايير التجزئة الحديثة بما يسهم في مساعدة صناعة النقل الجوي الأفريقية على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 والمتفق عليه من قبل الصناعة ومنظمات الطيران المدني الدولية والأمم المتحدة ‎وتعزيز المسارات المهنية في مجال الطيران ويكفل تنوع الكفاءات والمهارات العاملة لتلبية المتطلبات المستقبلية لصناعة النقل الجوي.

جميل : حريصين على توطيد أواصر التعاون و التنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة

ووزاره الطيران فى هذا المؤتمر الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني الذى اكد خلال كلمته التى القاها خلال فاعليات المؤتمر على حرص وزارة الطيران المدني المصرى بتوطيد أواصر التعاون والتنسيق الدائمة مع الأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق المنفعه العامة المشتركه والتكامل بين جميع بلدان القارة الإفريقية، والتأكيد علي ضرورة الاهتمام بتحسين البنية التحتية للمطارات الإفريقية والمجال الجوي الإفريقي وتطوير المعدات الأرضية وغيرها من العوامل المناسبة التي تساهم في تهيئة وتأهيل المطارات الإفريقية وذلك قبل طرح آليات تنفيذ فكرة السماوات المفتوحة.