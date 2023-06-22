لقاءات مكثفة لوفد وزارة الطيران مع ممثلي الكيانات الاقتصادية بفرنسا

عقد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، عدة اجتماعات مع عدد من مسئولي كبرى الكيانات الاقتصادية المختصة بصناعة النقل الجوي ضمن فاعليات معرض باريس الجوي "لوبورجيه".

وزير الطيران المدنى: التقنيات الحديثة وتكنولوجيا علوم الطيران والاتصالات هى مستقبل صناعة النقل الجوى العالمى

اجتمع مع كل من مسئولى شركة "Avalon"، وشركة "Air Lease "Corporation المتخصصين في شراء الطائرات وتأجيرها للعملاء من شركات الطيران في جمبع أنحاء العالم، وكذلك مع شركة Embraer Commercial Aviation المتخصصة في الطيران التجاري وتصنيع وتطوير تصميمات الطائرات حيث تم استعراض خدمات ما بعد البيع التي تقدمها امبرير وخاصة لطائرات إير كايرو ومناقشة التعاون المشترك المستقبلي بين الجانبين.

يأتى ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لزيادة أسطول شركة مصر للطيران وإيركايرو خلال الفترة المقبلة.

هذا بالإضافة إلى الاجتماع الذي تم مع كل من شركة Honeywell M&E أحد أكبر شركات تصنيع وصيانة محركات الطائرات وإلكترونيات الطيران، وشركة "EGIS" كونها مجموعة استشارية وهندسية تقدم خدماتها في مجال تنمية البنية التحتية وعمليات الطرق للمطارات، ومجموعة "The Carlyle Group" المختصة بالاستثمار في مجال الصناعات الجوية وتقديم الخدمات اللوجستية، واستراتيجيات السوق العالمية، و شركة CALC المتخصصة في تأجير وشراء الطائرات والمحركات وتوريد المعدات.

الفريق عباس حلمى يثني على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في معرض «لوبورجيه»

وفي هذا السياق، أثنى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، على المشاركة الفعالة لوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في معرض «لوبورجيه» والتي تعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات في جميع أنشطة ومجالات الطيران مع هذه الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى ذات الخبرة الواسعة في مجال صناعة النقل الجوى.

وأضاف أن فعاليات المعرض شهدت طرح العديد من التقنيات الحديثة في علوم وتكنولوجيا صناعة الطيران والاتصالات وبمشاركة أكثر من 2450 عارضا من 49 دولة، والتي تعد الحل الأمثل لهذه الصناعة في المستقبل لزيادة أعداد المسافرين وتوفير تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وأماناً.