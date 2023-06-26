«تجارة عين شمس» تكرّم رئيس الجامعة.. وباقة ورد لـ«المتيني» من طلاب منحة شيكاغو

كرّم مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس في جلسته الدورية، الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، حيث أهدى الدكتور خالد قدري عميد الكلية، درع التكريم لهم بحضور أعضاء مجلس الكلية.

من جانبه، تقدّم الدكتور محمود المتيني، بالشكر والتقدير إلى كلية التجارة، والدكتور خالد قدري على التكريم، مؤكدا أنّ روح الفريق التى يتحلى بها قيادات الجامعة والكليات، تعد من أهم أسباب الإنجازات التي تحققت الفترة الماضية.

المتيني: التطوير مستمر للوصول إلى الأفضل

وأضاف أنّ إدارة كلية التجارة متميزة وشريك فاعل في جميع النجاحات التي حققتها الجامعة، مؤكدا أنّ هناك خطة طموحة وضعتها الجامعة، وما تحقق جزء منها، وستستمر التطويرات للوصول إلى الأفضل.

وأكد أنّ الجامعة تسعى لتحقيق بيئة تعليمية جاذبة، في ظل تنافس وسباق محموم ومتسارع، ودعا إلى تشجيع النشر الدولي والسعي لرفع التصنيف الدولي للجامعة.

وتقدّم الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالشكر على التكريم، مشيدا بإدارة كلية التجارة واصفا إياها بأنّها إدارة منضبطة ودؤوبة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لطلابها، كما أنّ أساتذة الكلية كانوا خير معين لإدارة الجامعة في الكثير من الأمور خاصة الإدارية والمالية، ودعا قيادات الكلية إلى تحفيز الباحثين على النشر الدولي خاصة في مجالي العلوم الإنسانية والاجتماعية.

وخلال كلمته، أشاد الدكتور خالد قدري، بالإنجازات غير مسبوقة التي شهدتها قطاعات الجامعة كافة، خلال تولي الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئاسة الجامعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإطلاق مشروعات مثل مدينة عين شمس الطبية، والجامعة الأهلية، وإنشاء مبنى الشبكات ومركز الابتكار، إضافة إلى التطوير الذي شهدته أعمال الكنترول والامتحانات والمقررات الإلكترونية، والتصنيف الدولي للجامعة وغيرها من الإنجازات.

وأضاف خالد قدري، عميد كلية التجارة، أنّ هناك اهتماما بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، واهتمام بالطلاب والأنشطة الطلابية، كما أشاد بالتطوير الذي شهده قطاع الدراسات العليا خلال فترة رئاسة الدكتور أيمن صالح له، ودوره في رفع كفاءة البحث العلمي والنشر الدولي، وتطوير اللوائح لخدمة البحث العلمي فى الجامعة.

بدورها، أكدت الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنّ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، يتمتع برؤية مستقبلية استطاع من خلالها إحراز تقدم ملحوظ في قطاعات الجامعة كافة.

حضر التكريم مجموعتي طلاب منحة شيكاغو خلال الأعوام 2022-2023، و2023-2024، وقدّم الطلاب باقات الزهور للدكتور محمود المتيني، والدكتور أيمن صالح، موجّهين الشكر لإدارة الجامعة وإدارة الكلية على ما قدموه من جهد ودعم لطلاب منحة شيكاغو.