جامعة عين شمس تحتفل بانتهاء العام الدراسي بعد غد.. 3 فرق كورال

تحتفل جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، بعد غد الاثنين، بانتهاء العام الجامعي، وتحييه 3 من فرق الكورال بالجامعة، وهي «روح الشرق»، «هارموني عربي» و«أون»، من أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسي، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا، وعدد من قيادات جامعة عين شمس.

نهاية العام الدراس الجاري في الجامعات

وتختتم غالبية الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بمختلف الكليات، خلال الأسبوع الجاري، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات.

أكد الدكتور عباده سرحان عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ورئيس جامعة المستقبل، انتهاء امتحانات التيرم الثاني 2023 بغالبية الكليات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، موضحاً أنه لم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن.

هدوء في امتحانات الجامعات 2023

بدوره، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن غالبية الكليات ستنتهي خلال الأسبوع الجاري من امتحانات التيرم الثاني.