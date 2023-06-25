كرنڤال فني لطلاب جامعة عين شمس احتفالا بنهاية العام الجامعي.. غدا

أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، تنظيم احتفالية بانتهاء العام الجامعي، والتي يحييها 3 من كورالات الجامعة، وذلك غدا أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسي في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

كورال روح الشرق

ويشتهر كورال روح الشرق بغناء فن الأكابيلا وهو عمل تناغم بالأصوات دون موسيقى وقد كانت نقطة انطلاقه حتى ذاع صيته وقدم حفلات داخل وخارج مصر

ويعرض كورال هارموني عربي التراث الغنائي العربي بصورة متناسب مع الذوق الحديث وتتنوع بين الموشحات الدينية والغناء العربي الأصيل لعمالقة الغناء العربي أمثال الفنان عبد الوهاب وأم كلثوم وزكريا أحمد.

أغاني الميدلي

ويتميز كورال أون بعمل مجموعة من أغاني الميدلى وهي مزج من الأغاني المنوعة ويغلب على غنائه الطابع الوطني.