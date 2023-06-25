رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

كرنڤال فني لطلاب جامعة عين شمس احتفالا بنهاية العام الجامعي.. غدا

كتب:

محمد عزالدين
10:19 م | الأحد 25 يونيو 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، تنظيم احتفالية بانتهاء العام الجامعي، والتي يحييها 3 من كورالات الجامعة، وذلك غدا أمام قصر الزعفران بالحرم الجامعي الرئيسي في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

كورال روح الشرق

ويشتهر كورال روح الشرق بغناء فن الأكابيلا وهو عمل تناغم بالأصوات دون موسيقى وقد كانت نقطة انطلاقه حتى ذاع صيته وقدم حفلات داخل وخارج مصر

ويعرض كورال هارموني عربي التراث الغنائي العربي بصورة متناسب مع الذوق الحديث وتتنوع بين الموشحات الدينية والغناء العربي الأصيل لعمالقة الغناء العربي أمثال الفنان عبد الوهاب وأم كلثوم وزكريا أحمد.

أغاني الميدلي

ويتميز كورال أون بعمل مجموعة من أغاني الميدلى وهي مزج من الأغاني المنوعة ويغلب على غنائه الطابع الوطني.

اقرأ المزيد:

جامعة عين شمس تحتفل بانتهاء العام الدراسي بعد غد.. 3 فرق كورال

بنك مصر يستكمل دعم مستشفيات جامعة عين شمس

رئيس جامعة عين شمس: أدخلنا زراعة الكبد في مصر منذ 20 عاما

تكريم رئيس جامعة عين شمس ونائبه في كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

 رئيس جامعة عين شمس يكشف تفاصيل تدريس مناهج الطب باللغة الفرنسية

مستشفيات جامعة عين شمس تنجح في زراعة 3 صمامات رئوية عن طريق القسطرة

مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وزائرين من الصين لتدريس الطب
بقلم محمد عزالدين