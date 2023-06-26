الحالة المرورية في شوارع القاهرة.. كثافات على كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، إذ إن الكورنيش يشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق حتى منطقة وسط البلد، وفي شارع الجيش، توجد كثافات نسبية حتى شارع بورسعيد، بعد ذلك تقل الكثافات حتى نصل إلى منطقة الضاهر التي يوجد فيها بعض الكثافات المرورية المتقطعة الممتدة حتى الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، والذي يشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية تصل وتمتد إلى مسجد النور في العباسية.

كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات

وقالت الإعلامية دينا شرف: «ويشهد طريق كوبري أكتوبر كثافات مرورية نسبية للسيارات أمام القادم من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد، والقادم من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر ينطبق عليه نفس الأمر».

بطء الحركة في نفق الأزهر

وتابعت أن نفق الأزهر يشهد بطئا بسيطا في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وفي حلوان، فإن هناك سيولة مرورية في الوقت الحالي، ويشهد محيط مسجد الشهيد كثافات نسبية مستمرة حتى شارع الكورنيش وتصل إلى طريق القاهرة الأوسطي.