السجن المؤبد لسائق قتل عاملا لخلاف على أولوية المرور في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم، بمعاقبة سائق توك توك، شهرته «شامبو»، مقيم بدائرة مركز منية النصر بالسجن المؤبد، وذلك بعد تخلصه من عامل إثر خلاف نشب بينهما على أولوية المرور، كال له طعنة بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في البطن، وأحدثت إصابته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي على قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، والمستشار محي الدين محمد الكناني، وأمانة سر أحمد كمال وشعبان خفاجي، في القضية رقم 6800 لسنة 2022 جنايات منية النصر المقيدة برقم 2148 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

مشادة كلامية تنتهي بمقتل عامل في الدقهلية

وأحال المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، المتهم «إبراهيم ع. ع.» وشهرته «شامبو» محبوسا، 27 عاما، حاصل على بكالوريوس محاسبة، لأنه في يوم 18/6 /2022 بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية قتل المجني عليه «علي حافظ حافظ السيد» - عمدًا من غير سبق ولا إصرار ولا ترصد بأنه على إثر مشادة كلامية حدثت فيما بينهما كال له طعنة بسلاح أبيض «مطواة»، استقرت في البطن أحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

شهود الإثبات يدلون بأقوالهم أمام النيابة العامة

وقال إبراهيم محمد عوض، 33 عاما، سائق، مقيم بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر في شهادته أمام النيابة العامة، أنه حال سيره بالطريق العام أبصره جمعا من الأهالي، وباستبيان الأمر رأي مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، تطورت باعتداء الأخير عليه بالضرب بأن سدد له لكمة بالوجه، ولأبعادهم أشهر المتهم في مواجهتهما سلاحا أبيض «مطواة» وسدد به طعنة للمجني عليه استقرت بالبطن أحدثت إصابته، قاصدا قتله.

وشهد يحيى محمد حافظ، 20 عاما، عامل بمحل بقالة، أن خلاف دب بين المجني عليه والمتهم لأولوية المرور، وأبصر الأخير سلاحا أبيض «مطواة» قبل الأهالي حتى تمكن من الفرار، وآنذاك أبصر المجني عليه ملقى أرضًا فنقله إلى المستشفى بمساعدة الأهالي، لكنه توفي إثر إصابته.