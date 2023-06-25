شروط ترخيص موتور جديد للسيارة في المرور.. منها الإفراج الجمركي

الكثير من مالكي السيارات يضطرون لتغيير موتور السيارة لتثبيته على بيانات رخصة القيادة، لذا يجب أن تتم تلك العملية وفق الاشتراطات المرورية حتى لا يتعرض الشخص للمساءلة القانونية، لأن عدم التأكد من أوراق الموتور الجديد والجهة البائعة، ربما يعرض مالك السيارة للحبس حال معرفته أن الموتور مسروقًا، وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» شروط ترخيص تركيب موتور جديد بالسيارة منها تقديم الفاتورة.

شروط ترخيص تركيب موتور جديد بالسيارة

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق الخبير والمروري: في حالة تلف موتور السيارة أو عدم قدرته على درجات الجر للسيارة في هذه الحالة يضطر مالك السيارة إلى شراء موتور جديد للسيارة ويجب أن يكون من إحدى الجهات المعلومة للإدارة العامة للمرور إذ يقوم بشراء الموتور ويكون لديه أصل صورة الفاتورة وصورة الإفراج الجمركي ويتم المتابعة مع الادارة العامة للمرور لموعد وصول أصل الإفراج.

وتابع: ويتم إرساله لوحدة المرور الخاصة لإصدار الترخيص الجديد حسب محل إقامة مالك السيارة وفي هذه الحالة يقوم يتركيب الموتور ويتم الفحص الفني للسيارة عقب التركيب ويتم إثبات رقم الموتور على رخصة التيسير الجديدة للسيارة.

أسباب تغيير محرك السيارة

وأوضح «هشام» أن مالكي السيارات يتم توجههم إلى وحدات المرور التابعين لها لتغيير محرك السيارة لأسباب من أهمها أولا: أن تكون تكلفة صيانة محرك السيارة أعلى من تكلفة استبداله، ثانيًا: إعادة إحياء السيارات القديمة المتوقفة عن العمل لفترة طويلة، ثالثًا: زيادة قوة السحب ورفع أداء المركبة، ورابعًا واخيرا: ارتفاع تكلفة تزويد المحرك، بينما يمكن تركيب آخر أكثر قوة وبثمن أقل.