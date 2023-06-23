«جهزها قبل ما تروح المرور».. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

هناك خطوات وأوراق مهمة لابد من توافرها لاستخراج رخصة القيادة الخاصة بك وذلك وفقًا لما حددته الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة:

- عند التوجه لاستخراج رخصة قيادة، هناك أوراق مهمة لابد من توافرها معك، وفي مقدمتها صورة من بطاقة الرقم القومي، حيث يقوم الموظف بالاطلاع على الأصل، مع تقديم صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل.

وتقديم طلب للحصول على الرخصة بنموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور، فضلا عن تقديم 4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم، مع تقديم أصل شهادة الكشف الطبي الذي يقدم داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة القيادة

أما عن خطوات استخراج رخصة القيادة، فإن الخطوة الأولى تتمثل في التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل الإقامة المدونة في البطاقة الشخصية، وتقديم الأوراق والمستندات.

وبعد ذلك يتم عمل اختبار الإشارات والقيادة ولابد أن يجتاز المتقدم ذلك الاختبار الذي يتم بالمرور، وبعد ذلك يتم دفع الرسوم المحددة، ثم الحصول على الرخصة في الموعد المحدد.