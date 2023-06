وفاة دين سميث أشهر «دوبلير» مشاهد خطيرة في هوليوود عن عمر يناهز 91 عاما

توفي مؤدي المشاهد الخطرة المحترف دين سميث عن عمر يناهز الـ 91 عاما، وهو الذي فاز بميدالية ذهبية كعداء في أولمبياد هلسنكي عام 1952، قبل أن يصبح واحد من أشهر «دوبليرات» النجوم في المشاهد الخطرة في هوليوود، والذي عمل في عشرات الأفلام من بطولة جون واين.

توفي «سميث» في منزله في بريكنريدج ، تكساس، بعد معركة مع السرطان، حسبما قال صديقه روب وورد لصحيفة «هوليوود ريبورتر».

من هو دين سميث

ولد سميث في بريكنريدج بولاية تكساس وبدأ مسيرته الرياضية في منافسات سباقات المضمار والميدان وحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد عام 1952، وبعد تخرجه من جامعة تكساس لعب «سميث» مع فريق «لوس أنجلوس رامز» و«بيتسبرج ستيلرز» لبضع سنوات قبل مسيرته المهنية في صناعة الترفيه.

بدأ سميث العمل في هوليوود بمساعدة من الممثل جيمس جارنر، حيث ظهر في سبعة أفلام للنجم بول نيومان، وقام بعدد من المشاهد الخطيرة في عدد كبير من الأفلام الحاصلة على جوائز أوسكار، من بين أكثر أعماله المثيرة للإعجاب السقوط من المبنى المكون من طابقين في عربة نقل مورين أوهارا في فيلم «McLintock»، كما تعلق رأسًا على عقب من منطاد على ارتفاع 200 قدم في فيلم «Black Sunday» إنتاج عام 1977.

تمّ تكريمه بجائزة «All American Cowboy» في عام 1997، وجائزة «Golden Boot» في عام 1998 وجائزة «Silver Spur» في عام 2007، وكتب مذكراته بعنوان «Cowboy Stuntman: From Olympic Gold to the Silver Screen» ونشرها عام 2013.