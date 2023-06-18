إيقاف تصوير فيلم «It Ends With Us» بسبب إضراب الكتاب في هوليوود

يستمر إضراب كتاب هوليوود في التأثير على الأفلام والتلفزيون في الأسابيع الأخيرة الماضية، إذ تسبب في إيقاف تصوير عدد من الأفلام كان آخرها «It Ends With Us» للمخرج جاستن بالدوني، والذي تشارك في بطولته بليك ليفلي، حيث تم وقف الفيلم حتى إنهاء قرار إضراب نقابة الكتاب الأمريكية.

بدأ تصوير فيلم «It Ends With Us» في مايو الماضي، في مدينة نيوجيرسي، وتم تصوير ما يقرب من نصف الفيلم قبل أن يتم وقفه، حيث تم تنبيه فريق عمل الفيلم بوقف الإنتاج خلال الفترة الحالية عن طريق رسالة بريد إلكتروني، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول» الأمريكية.

وقال مخرج الفيلم في رسالة إلى فريق العمل: «نظرًا لإضراب نقابة الكتاب الأمريكية المستمر، والأيام الصعبة التي مررنا بها بسبب الإضراب، يجب أن نتخذ القرار الصعب بإيقاف الإنتاج مؤقتًا»، متابعا:«نريد أن نعرب عن عميق امتناننا لصبركم الذي لا يتزعزع، والتفاني طوال هذه الفترة الصعبة».

تفاصيل فيلم «It Ends With Us»

وتدورأحداث الفيلم حول «ليلي بلوم»، وهي امرأة شابة تبحث عن بداية جديدة عندما تقع في حب طبيب يُدعى رايل كينكيد، قبل أن تتواصل مع حب قديم وتتعلم ماضي رايل المظلم، ويشارك في البطولة بجانب بليك ليفلي كلا من براندون سكلنار، وجيني سليت بالإضافة إلى حسن منهاج.

الفيلم «It Ends With Us»، مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروائية كولين هوفر التي صدرت في عام 2016، وصلت الرواية إلى المركز الأول في قائمة أفضل الكتب مبيعًا في نيويورك تايمز في عام 2021، وظل على القائمة لأكثر من 90 أسبوعًا.

ومن جانبها عبرت الكاتبة كولين هوفر عن حماسها لتقديم الرواية في عمل سينمائي، قائلة: «أعتقد أن جاستن بالدوني وبليك ليفلي لديهما ما يلزم لإعادة هذه الشخصيات إلى الحياة ولا يمكنني الانتظار لرؤية ذلك يحدث».