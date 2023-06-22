وزير الحج السعودي: 37 جهة حكومية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

أكد وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مبيناً أنه ليست هناك قيود على أعمار الحجاج في موسم الحج لهذا العام.

37 جهة تخدم ضيوف الرحمن

وأضاف وزير الحج السعودي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، أن هناك37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، مشيراً إلى أن سعر تكلفة الحج انخفض لحجاج الخارج بنسبة تصل إلى 39%.

احتفالات تنتظر المسلمون

ويستعد المسلمون من مختلف بقاع الأرض لأداء موسم الحج 1444 في المملكة العربية السعودية في مدن مكة والمدينة، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وكذلك الوقوف بعرفة، الركن الأكبر في مناسك الحجن، وهي مناسبة تحظى بمكانة هامة في الإسلام، سواء لحجاج بيت الله الحرام أو للمسلمين في مختلف أنحاء العالم، ويحرص غالبية المسلمين على صيام يوم عرفة، عملاً بالحديث الشريف بأن الله يغفر لصائم هذا اليوم عام مضى وعام مقبل.