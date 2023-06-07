«واس»: 28 مركز خدمات في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

تستعد المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1444هـ، حيث تم الانتهاء من تجهيز المخيمات الجديدة؛ لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الاحتياجات الضرورية؛ لينعم ضيوف الرحمن بأداء نسكه بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، أن القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة الحجاج وضيوف الرحمن تواصل جهودها وفق الخطط التشغيلية، حيث راعت فيها تغطية الجوانب الإدارية والفنية الميدانية، وذلك بهدف توفير كل ما يحتاجه الحاج تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمتابعة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج.

28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة

وفي السياق ذاته، جهزت أمانة العاصمة المقدسة 28 مركزًا للخدمات بالمشاعر المقدسة حسب التوزيع الجغرافي، وتم تزويدها بالأجهزة والآليات والقوى البشرية، فيما أكملت شركات الطوافة استعداداتها من خلال تجهيز مراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، استعدادًا لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، حيث تم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية الوجبات الغذائية، وطريقة تقديمها للحجاج، وذلك ارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.