«الداخلية»: ضبط ‏90384 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور شن الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 90384 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(33921) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(968) مخالفة السير بدون تراخيص.

(32) مخالفة موقف عشوائي.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.