رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: ضبط ‏90384 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:27 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور شن الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 90384 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(33921) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(968) مخالفة السير بدون تراخيص.

(32) مخالفة موقف عشوائي.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

شروط ترخيص موتور جديد للسيارة في المرور.. منها الإفراج الجمركي

«جهزها قبل ما تروح المرور».. الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة

حملات «المرور» تحرر 1963 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

السجن المؤبد لسائق قتل عاملا لخلاف على أولوية المرور في الدقهلية
بقلم محمد بركات