رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الداخلية»: تنفيذ 328 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:43 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2232 مخالفة مرورية متنوعة، و32 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 328 حكما قضائيا متنوعا، و10 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 2369 مخالفة مرورية و306 أحكام قضائية متنوعة

ضبط 23 متهما بحيازة أسلحة ومخدرات وتنفيذ 406 أحكام قضائية في أسيوط

ضبط 2437 مخالفة مرورية وتنفيذ 209 أحكام قضائية متنوعة خلال 24 ساعة

أمن المنافذ: تنفيذ 110 أحكام قضائية متنوعة في 24 ساعة
بقلم محمد بركات