«ميتسوتاكيس» يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة اليونانية.. اليوم

يؤدي كيرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة في اليونان، اليمين الدستورية اليوم، ليبدأ ولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء، تستمر 4 سنوات، بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت أمس الأحد، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وحصل حزب الديمقراطية الجديدة المنتمي إلى يمين الوسط على 40.5% من الأصوات و158 مقعدًا في البرلمان المؤلف من إجمالي 300 مقعد، متقدمًا بأكثر من 20% على حزب سيريزا اليساري، الذي تولى السلطة في الفترة من عام 2015 إلى 2019، التي شهدت ذروة الأزمة الاقتصادية في اليونان.

ووعد «ميتسوتاكيس»، 55 عامًا، مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية بارزة، بزيادة إيرادات قطاع السياحة الحيوي وتوفير فرص العمل ورفع الأجور لتقترب من المتوسط في ​​الاتحاد الأوروبي، وقال: «لا أعد بمعجزات أبدًا، لكني أؤكد لكم أنني سأظل وفيًا لواجبي الوطني».

ومن المقرر أن يحصل «ميتسوتاكيس»، على تفويض رسمي من الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو، بتشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيؤدي اليمين، كما من المتوقع أيضًا إعلان تشكيل الحكومة الجديدة في وقت لاحق من اليوم.