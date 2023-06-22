اليونان تنقذ 145 «طالب لجوء» تقطعت بهم السبل قرب الحدود مع تركيا

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، أنها أنقذت 145 شخصاً من طالبي اللجوء، من بينهم عشرات الأطفال، بعدما تقطعت بهم السبل على جزيرة صغيرة فى نهر «إيفروس» الحدودى بين تركيا واليونان.

غالبية الأفراد من العراق

وذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، أنه بحسب ما ورد من المصادر الرسمية، فقد تقطعت السبل بعشرات من طالبى اللجوء، غالبيتهم من العراق، فى الجزيرة لعدة أيام، بعد محاولتهم على ما يبدو العبور إلى اليونان من تركيا، لكن ملابسات الحادث وكيف أصبحوا عالقين لم تضح حتى الآن.

جهود مشتركة للإنقاذ

وجرت عملية إنقاذ طالبي اللجوء نتيجة جهود مشتركة من قبل الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس»، وفريق الإنقاذ اليوناني في حالات الطوارئ، وخدمة الإطفاء والصليب الأحمر.