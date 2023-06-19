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وزيرة الهجرة: اليونان وافتنا ببيانات المصريين الناجين من حادث غرق المركب

كتب:

محمد أيمن سالم
10:36 م | الإثنين 19 يونيو 2023
السفيرة سها الجندي

السفيرة سها الجندي

قالت السفيرة سها جندي، إن المصريين الناجين من الغرق متواجدين في أحد معسكرات اليونان، وهناك موافاة بيننا وبين أثينا بشأن أسماء الناجين.

وأوضحت «جندي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية صدى البلد، أن عددا كبيرا من الأهالي في المحافظات يطلبون الاستعلام والتعرف على أسماء أبنائهم الذين خرجوا في رحلة الهجرة غير الشرعية، منوهة بأن مصر بها 72 قرية يخرج منها الشباب الراغبين في الهجرة غير الشرعية. 

خط ساخن للأزمات والشكاوى

وتابعت: «الموضوع ليس سهلا بالمرة والمركب لم تخرج من حدود مصر»، معلقة: «آخر مركب هجرة غير شرعية خرجت منذ عام 2016، وأصحاب الجريمة المنظمة يستغلون الشباب للهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، وهناك خط ساخن للأزمات والشكاوى بالوزارة ووزارة الخارجية، ويمكن لأهالي الأبناء المهاجرين، إرسال معلومات أبنائهم؛ لإمكانية التواصل مع سلطات اليونان لمعرفة موقفهم».

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بقلم محمد أيمن سالم