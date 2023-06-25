انطلاق الانتخابات العامة في اليونان لاختيار 300 برلماني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، ببدء تصويت اليونانيين في الانتخابات العامة بالبلاد، للمرة الثانية.

وقال عبد الستار بركات مراسل القناة في أثينا، إن هناك أكثر من تسعة ملايين ناخب يوناني يحق لهم التصويت في الانتخابات النيابية، والتي سيمثل من خلالها 300 شخص الأحزاب السياسية اليونانية والحكومة اليونانية، وقال إن زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، الوزير السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس، يسعى مرة أخرى لحكم البلاد لمدة أربع سنوات.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن ميتسوتاكيس ربما فشل في الانتخابات الماضية نحو شهر من الآن في الحصول على الأغلبية المطلقة، تحت قبة البرلمان وحاز 146 مقعدا بالبرلمان في الجولة الماضية، ولذلك اليونان في انتخابات سوف تسفر عن حزب فاز يستطيع تشكيل حكومة مستقلة.

وأكد أن هناك استطلاعات الرأي حتي اللحظة تعطي تقدم لـ«ميتسوتاكيس» لفارق بأكثر من 20 % الانتخابات الحالية، وذلك اليونان بانتظار في الساعة 8 مساء اليوم على الإعلان الأخير للحزب الفائز.