13 معلومة عن حملة «100 يوم صحة» في محافظة الجيزة

دشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملة 100 يوم صحة بمكتب صحة ميت عقبة، واطمأن من المواطنين على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم عقب تدشين المبادرة، والتي أعلن تفاصيلها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، من النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أبرز المعلومات عن المبادرة

وفي التقرير التالي، ترصد «الوطن»، أبرز المعلومات عن المبادرة:

- تأتي المبادرة انطلاقا من حرص مصر على الارتقاء والنهوض بالمبادرات والخدمات الصحية.

- حملة «100 يوم صحة» تستهدف تكثيف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

- تشمل المبادرة على خدمات الطب الوقائي من التطعيمات واللقاحات.

- تعمل على رفع مستوى الوعي.

- تغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي.

- الحملة ستعمل من خلال أكثر من 5000 وحدة رعاية أولية بجميع المحافظات.

- تشمل 500 قافلة علاجية شاملة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والتحاليل والأشعة.

- تسهم في توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

- تم توزيع 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات.

- الحملة تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة بالمجان.

- تم توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة الماموجرام.

- توفر خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي.

- تم توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي.