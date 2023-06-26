خدمات صحية تقدمها حملة «100 يوم صحة».. تعرف عليها

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الخدمات المقدمة خلال حملة 100 يوم صحة، قائلا: «الحملة تقدم كافة الخدمات الصحية الشاملة بداية من الكشف عن فيروس سي والضغط والسكر وخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة المرأة والفحص الذاتي للثدي وخدمات الرنين».

أماكن حملة 100 يوم صحة .. مجانية

وأوضح المتحدث الرسمي، لـ«الوطن» أن كافة الخدمات الصحية المقدمة مجانية، لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية، مشيرا إلى أن حملة 100 يوم صحة، موجودة داخل الوحدات الصحية والمستشفيات والقوافل الطبية المجهزة على أعلى مستوى للكشف عن الخدمات الصحية، والشوارع والميادين من خلال الفرق الطبية المتحركة.

التخصصات الطبية التي تشملها حملة 100 يوم صحة

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أنه سيتم العمل بأكثر من 5000 وحدة رعاية أولية لجميع المحافظات، ويصل عدد القوافل الطبية المشاركة تصل إلى 500 قافلة طبية وأكثر من 53 عيادة متنقلة في مختلف التخصصات منها الباطنة والأطفال والنساء والأسنان والرمد والولادة والجلدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها للاطلاع على كافة الوحدات الصحية والذهاب لتلقي الخدمة داخل الحملة، وتلقي كافة التساولات والاستفسارات المختلفة والرد عليها بشكل عاجل ومباشر.