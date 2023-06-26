«أزهرية مطروح»: لا شكاوى من امتحان الديناميكا للشهادة الثانوية اليوم

تابع عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى محافظة مطروح، وزار لجان إدارة الحمام التعليمية، للاطمئنان علي سير الامتحانات.

لا شكاوى من امتحان الديناميكا

وقال رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور من امتحان مادة الديناميكا، حيث جاء في متناول الطلاب.

وضوح الأسئلة

واطمئن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، على سير أعمال الامتحانات بلجنة الحمام المشتركة، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة «الديناميكا»، وناقش مع الطلاب حول أسئلة الامتحان، ومطابقتها للمنهج المقرر ومدي وضوحها.

التصدي لحالات الغش في امتحانات الثانوية الأزهرية

وأكد رئيس أزهر مطروح، خلال الجولة التفقدية على ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة من إدارة الامتحانات والتصدي للغش، حتي يأخذ كل طالب حقه.

وحث «سالم» طلاب مطروح على التركيز والمثابرة، حتى يجنوا ثمرة جهدهم، موجها بتوفير كل الإمكانات اللازمة لتوفير الهدوء والجو الملائم للطلاب.