عمليات «الثانوية الأزهرية»: لا شكاوى من امتحان مادتي الإنجليزي والتاريخ

أدى طلاب القسم الأدبي، اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الإنجليزية، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة التاريخ، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادت بأنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات قصير بخانس بمنطقة قنا الأزهرية، بامتحان اللغة الأجنبية الأولى بمعرفة الزائرة الصحية، واستكملت الامتحان.

وتمنى قطاع المعاهد كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة، مؤكدين أن ما يتم مشاهدته في لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب، مقدما التهنئة للطلاب بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.