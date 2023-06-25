بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية

بدأ امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب القسم الأدبي في امتحانات الثانوية الأزهرية، قبل قليل، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية الأزهرية حتى الثانية عشرة ظهرا، حيث يستمر 3 ساعات.

غرفة عمليات الامتحانات

واطمأنت غرفة العمليات المركزية في قطاع المعاهد الأزهرية، على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

امتحانات الثانوية الأزهرية

يذكر أنّ عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي، بلغ 141 ألفا و509 طلاب، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 90 ألفا و771 طالبا، من البنين 562 ألفا و87 طالبا، والفتيات 344 ألفا و74 طالبا، ومن القسم العلمي من البنين 274 ألفا و35 طالبا، والفتيات 233 ألفا و3 طلاب، بإجمالي 50 ألفا و738 طالبا، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالبا، مقسمين على 31 لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية 770 طالبا، منهم 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على 47 لجنة.