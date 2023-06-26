اليوم.. آخر امتحان لطلاب الثانوية الأزهرية قبل إجازة عيد الأضحى

يختتم طلاب الثانوية الأزهرية، الجزء الأول من امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم بعد أداء طلاب القسم العلمي امتحان مادة الديناميكا، وسيحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى حتى يوم الأحد المقبل على أن يستأنف الطلاب امتحاناتهم يوم الإثنين الموافق 3 يوليو بأداء امتحان مادة الفيزياء.

ووضع قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الثانوية الأزهرية، مجموعة من التعليمات التي يجب اتباعها في جميع الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

امتحانات الثانوية الأزهرية

ويحرص وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية على متابعة الكنترول في اللجنتين للوقوف على سير أعمال الامتحانات، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات، كما تابع غرفة لجنة الشفوي ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، حتى لا يُظلم أي طالب في امتحانات الشفوي.