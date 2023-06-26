عضو بـ«الأعلى للثقافة»: ملف البيئة يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، ورئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ ملف البيئة محط اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ثورة 30 يونيو، حيث بذل فيه جهدا كبيرا جدا لم نشهده من قبل، وهو ما يظهر في حضوره لمعظم الفعاليات التي عُقدت في مجال البيئة حول العالم.

الرئيس السيسي حضر 3 قمم مناخ ونظمت مصر قمة للمناخ

وأضاف أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «الرئيس السيسي حضر قمة باريس 2015 وحضر قمة جلاسكو 2021 وقمة بروكسل، وحضر قمة التمويل في باريس التي انعقدت مؤخرا، كما نظمت مصر في عهده cop 27».

هناك اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمناخ

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس: «هناك اهتمام غير عادي من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تغير المناخ لأن البيئة حياتنا، فهي الماء والغذاء، وبالتالي، فلو أن لدينا مشكلة في تلك الموارد ستصبح مشكلة لكل المصريين، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على جودة حياة المصريين، للحياة في بيئة صحية وينتجون ويتعلمون ويتمتعون بهذه البيئة».

مصر كانت تعاني من بعض المشكلات البيئية

وشرح رئيس لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنّ مصر كانت تعاني من بعض المشكلات البيئية مثل السحابة السوداء، التي كانت موجودة لسنوات طويلة وتسبب في أمراض صدرية وروائح ليست طيبة، وكانت هناك مشكلات في تلوث الهواء بسبب المصانع والانبعاثات.