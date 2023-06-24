محمود محيي الدين: الدول الغربية لم تلتزم بدفع 100 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور محمود محي الدين، مدير تنفيذي وعضو مجلس إدارة «صندوق النقد الدولي» ممثلاً عن مصر ومجموعة الدول العربية، إن الدول الغربية تعهدت بدفع 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغيرات المناخية، ولكن هذه الدول لم تلتزم بهذه المعاهدات، واعتبرت أي منح أو مساعدات موجهة لدول الجنوب من الـ100 مليار، وهذا ليس صحيحًا.

مؤتمر المناخ أسفر عنه الكثير من التعهدات المتعلقة بالمناخ

وتابع «محي الدين»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن الـ100 مليار لا تتجاوز 10% من احتياجات الدولة النامية مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذه الأموال يجب أن توجه لحماية التصحر والشواطئ والأمن الغذائي، وهذا الأمر في حاجة إلى ما يقرب من 350 مليار دولار.

ولفت إلى أن الدول التي تتعهد بمنح ومساعدات للدول الفقيرة، يجب أن تنفذ تعهداتها، ويجب أن تتم متابعة هذه الأموال، مشيرًا إلى أن مؤتمر المناخ الدولي الذي انعقد في شرم الشيخ أسفر عن الكثير من التعهدات المتعلقة بالمناخ.

ولفت إلى أن شهر سبتمبر المقبل يشهد عقد 3 قمم عن العمل المناخي وتمويل التنمية، وما تحقق من تمويل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن البعض اعتقد أن العمل المناخي خاص بالدول المتقدمة، ولكن هذا الأمر ليس صحيحًا، لأن مشروعات الطاقة الشمسية التي تقام في مصر أو المغرب من الممكن أن تفيد الدول الجنوبية والأوربية على حد سواء.

باكستان تعرضت لفيضانات كبيرة

وأضاف أن التغيرات المناخية تؤثر على المزارع الذي تأثر كثيرًا بالتغيرات المناخية بسبب ارتفاع الحرارة التي أثرت على بعص المحاصيل، مضيفًا ان التغيرات المناخية أدت لحالة نزوح كبيرة في اليمن وسوراي بسبب جفاف مصادر المياه.

وأضاف أن باكستان تعرضت لفيضانات كبيرة أدت لخسائر تقدر بـ20 مليار دولار، وهذه الفيضانات ناتجة من التغيرات المناخية، ولكن لا يجب أن نحمل التغيرات المناخية عن كامل هذه الخسار، لان إدارة هذه الفيضانات كان من الممكن أن يقل لمن حجم الخسائر التي حدثت.