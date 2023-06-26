«العمل»: ندوة توعوية عن مخاطر عمل الأطفال بمديرية المنيا

تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة المنيا، بشأن تنظيم ندوة توعوية حول الأعمال المحظورة على الأطفال بمقر جمعية بكرة أحلى للتنمية الشاملة بنزلة عبيد لمكافحة عمالة الاطفال.

التوعية بمخاطر عمل الأطفال

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقريره للوزارة أن الندوة تناولت بالتوعية بمخاطر عمل الأطفال وأثره على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن أشكال عمل الطفل المحظورة والمخاطر التي تواجه الأطفال في هذه الأعمال المحظور كالعمل بالمحاجر والأماكن التي توجد بها مواد فيزيائية وكيميائية وغيرها، كما تطرقت الندوة إلى عقد التدرج الذي يتم تحريره بين الطفل وصاحب العمل والذي يتحدد فيه مدة تعلم المهنة ومراحلها والمكافأة التي سيحصل عليها في كل مرحلة بصورة تصاعدية.

أهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل

وأضاف مدير المديرية أنه حضر الندوة 47 شخصا، وتحدثت عزة الجندي مدير ادارة المرأة والطفل بمديرية عمل المنيا والمنسق العام للندوة عن المواد 141 و142 و143 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تبين ماهية عقود التدرج وأهداف تحرير العقد لحماية وتعلم الطفل المتدرج مهنة أو صنعة.

كما تحدث فاطمة الزهراء مدير ادارة المرأة والطفولة وتكافؤ الفرص بمحافظة المنيا عن خط نجدة الطفل والبلاغات عند رصد أي ضرر أو عنف يمس الطفل سواء جسديا أو معنويا وأوضحت أن التعامل مع البلاغات يكون في سرية تامة كما تحدثت عن الأمانة العامة لحماية الأطفال والأمانة الفرعية التي تساعد الأطفال عن طريق أخصائي نفسي وأخصائي قانوني لحماية الطفل.