وزارة العمل: بدء دورة التدريب المهني على «التسويق الالكتروني» في سوهاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج مقابلات شخصية، للمتقدمين في دورات التسويق الإلكتروني، على مدار 3 أيام، وبلغ عدد المتقدمين علي الموقع الإلكتروني أكثر من 600 من الشباب والفتيات بسوهاج، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة وزير العمل، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني والإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة.

مقابلات شخصية بمركز التدريب

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بمحافظة سوهاج، أنَّ إجراء اختبار لتحديد المتميزين الذين اجتازوا الاختبار لعقد مقابلة شخصية بمركز التدريب المهني بسوهاج عن طريق لجنة مكونة من: محمد محيي منسق برنامج الأغذية العالمي بسوهاج، وعلاء أبوطالب مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، وأحمد زيدان مدير مركز تدريب الكوثر، وأحمد يمنى مدير مركز تدريب سوهاج.

أسئلة عن المهارات المطلوبة في التسويق الإلكتروني

وأشار إلى أنَّ المقابلات تضمنت العديد من الأسئلة عن المهارات المطلوبة في التسويق الإلكتروني وتعريفه وأهميته وكيفية الاستفادة من التسويق الالكتروني في سوق العمل ودور التسويق الإلكتروني توفير النفقات واستهداف شرائح كبيرة من العملاء لزيادة معدلات البيع، مضيفاً أنَّ هناك إقبالًا على مثل هذه النوعية من التدريبات لافتًا إلى وجود عدد كبير من الإناث تقدموا للتدريب.

جدير بالذكر أنَّ التدريب يبدأ خلال شهر يونيو الجاري ولمدة شهر، يتضمن التدريب الفني المتخصص في التسويق الإلكتروني وزيادة مهارات المتدربين وربطهم بالتطورات الحديثة في التسويق لتمكينهم من فتح مشروعات خاصة بهم ومساعدتهم في توفير فرص عمل لائقة .كما يتضمن التدريب جرعات تثقيفية في قانون العمل 12 لسنة 2003 منها حقوق وواجبات العمال والسلامة والصحة المهنية وحقوق المرأة وذلك في مركز التدريب المهني بسوهاج والمجهز بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت وشاشات العرض المتطورة.