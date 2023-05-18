«حماية الطفل» تمنع ختان 5 فتيات بسوهاج.. وأسرهن تتعهد بعدم إجرائها

تمكنت وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج من إنقاذ 5 طفلاتمن قرى مركز دار السلام من إجراء عملية الختان، جميعهن بين 7 و10 سنوات، حيث كان مقررا إجراء عملية الختان لهن خلال الأيام القليلة المقبلة وفقا لحديث أبو السعود الديب، مدير وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج لـ«الوطن».

جهود حماية الطفل والمجتمع المدنب

وأشار إلى أن جهود المجتمع المدني والوحدة ساهمت بشكل كبير بالتوعية، حيث ازدادت البلاغات لإيقاف الختان وأصبح الكثيرون لديهم وعي مجتمعى بخطورة وتجريم تلك الممارسة، فأصبح الكثيرون يتقدمون ببلاغات ضد أولياء الأمور الذين ما زالوا متمسكين بها.

تفاصيل الواقعة والإبلاغ عنها

وقال إنه ورد عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للفتيات خلال الأيام القادمة وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة.

أخذ تعهد على أولياء الأمور وتوعيتهم

وتم أخذ التعهدات والاقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة للفتيات وتحميلهم المسؤولية القانونية والجنائية حال مخالفة ذلك وأنهم في حالة نيتهم إجراء عملية الختان بعد توقيعهم الإقرارات، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعمل مذكرة ورفع الإقرارات الموقعه منهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التوعية قامت اللجنة بتوعية أولياء الأمور بخطورة وأضرار الختان النفسية والصحية والاجتماعية على الفتيات.