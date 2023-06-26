أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة مطروح.. من الحمام للسلوم

أعلنت مديرية الصحة بمطروح أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة مطروح، وأطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، والشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف، وأطباء من الطب العلاجي وإدارة مطروح الصحية، شارة بدء حملة 100 يوم صحة بمحافظة مطروح، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، والوصول بالخدمات الطبية إلى أقصى المناطق بالمحافظة.

أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة مطروح

وحول أماكن حملة 100 يوم صحة محافظة مطروح، قال وكيل وزارة الصحة بمطروح إن الحملة تتم من خلال 8 وحدات للكشف، وحدة في مدينة مرسى مطروح متنقلة، ووحدة متنقلة وسط مدينة الحمام، ووحدة وسط مدينة العلمين، ووحدة وسط مدينة الضبعة، ووحدة بالمدخل الرئيسي بمدينة النجيلة، ووحدة بجوار مجلس مدينة سيدي براني، ووحدة وسط مدينة السلوم ووحدة بمدينة سيوة.

كما أكد وكيل «صحة مطروح»، أن عدد الوحدات سيصل إلى 18 وحدة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة لـ24 وحدة صحية أخرى، وكذلك المستشفيات المركزية على مستوى المحافظة.

حملة 100 يوم صحة في محافظة مطروح

وأوضح محافظ مطروح، في بيان، أن أماكن حملة 100 يوم صحة في محافظة مطروح تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة لوصول الخدمة الصحية للقاعدة العريضة من المجتمع، كما أن المبادرة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم.

تغطية مصيف مطروح

وأكد محافظ مطروح على الجاهزية التامة طوال أيام المبادرة، خاصة أنها تأتي مع بدء موسم الصيف السياحي والإقبال الكبير على المحافظة، على طول الساحل الشمالي ومطروح، مع التدريب الجيد للمشاركين من الأطقم الطبية والتمريض في المبادرة، ومن توافر كافة المستلزمات اللازمة، مع تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية، والتوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، وكذلك تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وتنظيم الأسرة، والمسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

خدمات حملة 100 يوم صحة محافظة مطروح

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح أن حملة 100 يوم صحة تقدم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون والرئة والبروستاتا وعنق الرحم وغيرها.