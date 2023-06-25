مستشار الرئيس: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تهدف إلى رفع المعاناة عن أكبر قدر من المواطنين من خلال مبادرة 100 يوم صحة، التي ستقدم الخدمات للمواطنين مجانا.

الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: «من ضمن فلسفة إنشاء الجامعات الإقليمية مثل الوادي الجديد ومطروح وكل محافظات مصر، هو أن نقدم خدمات تشخيص وعلاج، كما نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الكشف عن بعض الأمراض، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن الإعاقات التي تصيب الأطفال».

100 يوم صحة تجوب المحافظات بالمجان

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «سيارات مبادرة 100 يوم صحة، تقدم 70% من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض، ولا تحتوي على الخدمات الدقيقة وهنا يتم التحويل للوحدات الصحية والمتسشفيات والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين في إطار مبادرة 100 يوم صحة بالمجان دون مقابل مادي، وهذه المبادرات تجوب المحافظات.