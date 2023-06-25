برعاية السيسي.. انطلاق «100 يوم صحة»

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، من العاصمة الإدارية، عن إطلاق حملة «100 يوم صحة» تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث أكد «مدبولى»، أن هذه الحملة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس بتعزيز الاهتمام بالخدمات المرتبطة بالمواطنين، خصوصاً فى مجال الصحة العامة، وتوفير الرعاية المتكاملة للفئات الأوْلى بالرعاية.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل حملة «100 يوم صحة»، قائلاً، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إنه تم إطلاق «100 يوم صحة»، أمس، فى كل محافظات الجمهورية من خلال مديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات.

وزير الصحة: عيادات متنقلة فى كل المحافظات بالقرى والنجوع لتقليل قوائم الانتظار

وأضاف «عبدالغفار»: الهدف من مبادرة «100 يوم صحة» تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مروراً بكل المبادرات الخاصة بفيروس سى، ورعاية الأطفال وكبار السن ورعاية السيدات من خلال عيادات متنقلة فى كل المحافظات وستكون بجانب كل بيت وقرية ونجع وكفر على مستوى كل المحافظات.

تعظيم كل المبادرات الرئاسية للصحة العامة

وتابع وزير الصحة: «نستطيع من خلال هذه المبادرة تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان فى كل المحافظات خلال الـ100 يوم الحالية بداية من أمس وحتى أكتوبر هنكون قريبين من كل بيت ومواطن محتاج لرعاية صحية وتشخيص صحى من خلال كل قطاعات الوزارة سواء القطاع العلاجى أو الوقائى أو كل الجهات التابعة لوزارة الصحة».

وأوضح «عبدالغفار» أن خدمات الحملة تشمل تقديم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وخدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكياً، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، إلى جانب خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

وتابع وزير الصحة: «سيتم تقديم الخدمات السابقة من خلال وحدات الرعاية الأولية والفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، حيث ستقدم خدمات كل من مبادرات العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومُبادرة فحص المُقبلين على الزواج، والرعاية الصحية لكبار السن، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المُحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية».

وأوضح «عبدالغفار» أن خدمات مكاتب الصحة المتنقلة هى مشروع تم استحداثه ضمن استراتيجية وزارة الصحة للتوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين، والوصول بها إلى المستحقين فى المناطق النائية، لافتاً إلى أن هذه المكاتب المُتنقلة تقدم خدمات الطب الوقائى مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة المميكنة، إلى جانب خدمات التطعيمات الروتينية للأطفال والخاصة بالحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى الخارج.

وفى ختام كلمته قال «عبدالغفار»: «نشكر رئيس الوزراء على تشريفه لنا وعلى إطلاق هذه المبادرة برعاية الرئيس السيسى، وإن شاء الله نعدكم خلال الـ100 يوم الجاية هنكون قدرنا نعمل كم كبير من الإجراءات الصحية للمواطنين المصريين ونستغل فرصة الإجازات والأعياد والاحتفال بثورة 30 يونيو بتقديم خدمات صحية متميزة».

وشهد رئيس الوزراء اصطفاف سيارات وزارة الصحة المشاركة فى حملة «100 يوم صحة»، التى أعلن إطلاقها أمس، وتفقد، بصحبة وزير الصحة والسكان وعدد من قيادات الصحة، السيارات والعيادات المجهزة ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، المقرر أن تشمل 27 محافظة تقوم من خلالها بتقديم الخدمة الطبية الشاملة للمواطنين، حيث تابع «مدبولى» خلالها الخدمات المقدمة داخل السيارات المجهزة للتأكد من جاهزيتها.

وتضمنت المركبات سيارات مزودة بثلاجات مخصصة لنقل الطعوم والأمصال وتوزيعها على مديريات الشئون الصحية، حيث تحتوى على أجهزة لمتابعة درجات حرارة الثلاجة خلال الرحلة لضمان سلامة وكفاءة الطعوم، وكذلك سيارات الإسعاف المزودة بالتجهيزات الطبية اللازمة، وعربات تضم عيادات متنقلة للعديد من التخصصات الطبية، منها الأسنان، والباطنة، والجراحة، والأنف والأذن، والجلدية.

من جانبه، قال الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة لشئون الحوكمة، إن حملة «100 يوم صحة» ستنطلق فى جميع المحافظات، وستؤدى كل الخدمات الطبية والصحية، موضحاً أن هناك تنسيقاً تاماً مع المستشفيات الجامعية لتلبية كل الاحتياجات، وتقديم الخدمة على أعلى مستوى.

وأوضح «الطيب»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن «100 يوم صحة» تأتى فى إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وبلورة للمبادرات التى دشنتها الدولة خلال الفترة الماضية، ومنها «100 مليون صحة» وغيرها، وتهدف إلى إتاحة وجودة الخدمات الطبية لكل المنتفعين.