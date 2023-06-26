10 معلومات عن مبادرة 100 يوم صحة.. تستهدف كل المحافظات وخدماتها مجانا

أطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مبادرة 100 يوم صحة، والتي تستهدف رفع المعاناة عن المواطنين في كل المحافظات.

المبادرة تقدم خدماتها مجانا

وتستعرض «الوطن» تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، بحسب تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، وذلك خلال النقاط التالية:

1- مبادرة 100 يوم صحة ستقدم الخدمات للمواطنين مجانا.

2- نسعى من خلال هذه المبادرة إلى الكشف عن بعض الأمراض.

3- تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن الإعاقات التي تصيب الأطفال.

4- سيارات مبادرة 100 يوم صحة، تقدم 70% من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض.

5- مبادرة 100 يوم صحة تستهدف كل المحافظات.

أهداف مبادرة 100 يوم صحة

6- المبادرة لا تحتوي على الخدمات الدقيقة وهنا يتم التحويل للوحدات الصحية والمستشفيات والخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

7- نستطيع من خلال هذه المبادرة تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات.

8- المبادرة تستمر حتى شهر أكتوبر.

9- 100 يوم صحة تستهدف تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورا بكل المبادرات.

10- المبادرة تقدم خدماتها عبر القوافل المتنقلة.