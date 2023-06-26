سعر زيت التموين لشهر يوليو.. زجاجة لكل فرد على البطاقة

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار سعر زيت التموين لشهر يوليو 2023، ضمن صرف المقررات التموينية لحاملي البطاقات التموينية، والمقرر صرفها بداية الشهر، والذي يتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى.

سعر زيت التموين

ويبلغ سعر زيت التموين في قائمة السلع التموينية عن شهر يوليو 2023 قيمة 30 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، ويصرف منها 4 زجاجات لبطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بتحديد صرف زجاجة زيت واحدة لكل فرد مقيد على البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

سعر الزيت الحر في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر الزيت الحر في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية وغير المدرجين على منظومة الدعم، بسعر مخفض، إذ يبلغ سعر زجاجة الزيت في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية 35 جنيها.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا، ضخ السلع التموينية من مخازن الجملة لمنافذ البقالين استعداد لصرف مقررات يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.