«التموين» تقرر زيادة معدلات ضخ اللحوم بذبح 500 أضحية يوميا

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين، إنه يتم حاليا زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة من 150 إلى 500 ذبيحة يوميا استعدادا لعيد الأضحى 2023 بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمد و130 جنيها سعر كيلو اللحوم الهندي.

أسعار اللحوم في منافذ التموين

وأوضح كمال، أنه يتم توفير الخراف الحية بسعر 170 جنيها لكيلو القائم، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحم المبرد بـ 250 جنيها، في حين أن سعر كيلو الدواجن 85 جنيها للكيلو، لافتا إلى أنه تم تنويع المناشئ من السودان وجيبوتي وكينيا وتنزانيا.

أسعار اللحوم البلدية

وأشار كمال، في بيان منذ قليل، إلى أن استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين ساهمت في تراجع أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية والتي تراوحت من 250 و280 جنيها بدلا من 350 جنيها، وذلك طبقا توجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية.

وأشار كمال إلى أن تدخل الدولة في توفير اللحوم سواء الحية أو المذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية منع انفلات أسعار اللحوم في السوق المحلي وساهم في توفير احتياجات المواطنين.

وكشف كمال عن وجود 3750 رأس ماشية بالمحاجر و55 ألفا تم التعاقد عليها بخلاف الكميات التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية، لافتا إلى أنه يتم طرح هذه اللحوم في 1400 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية و 133 سيارة متنقلة تابعة للوزارة و 130 سيارة تحيا مصر.