الدكتورة ميرفت صدقي تفوز بجائزة البحث العلمي لتنمية الريف المصري

أعلنت أكاديمية البحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي فوز الدكتورة ميرفت صدقي عبدالوهاب السيد، رئيس بحوث بمعهد الإرشاد الزراعيه والتنمية الريفية، بمركز البحوث الزراعية، بجائزة الدكتور جمال ماضي أبو العزائم في مجال التنمية الريفية، لعام 2021.

وقالت الدكتورة ميرفت صدقي لـ«الوطن»، إنّ الحصول على الجائزة جاء عن مجمل الأبحاث التي جرى إعدادها وتخدم التنمية الريفية، وكذلك عددا من الأبحاث في مجال تنمية الأسرة والتي جرى إعدادها منذ عامين، مشيرة إلى أنّ من بين الدراسات التي أسهمت في الحصول على الجائزة، هي دراسة وفرص تحديات تمكين الريفيات ضمن مبادرة حياة كريمة وتعد من أوائل الدراسات التي تحدثت عن تطوير الريف المصري، والتي تتوافق مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير الريف المصري، مضيفة أنّها أفضل تقدير من الدولة للعلم والبحث العلمي.

يذكر أنّ «صدقي» هي خبير دولي في تنمية المرأة الريفية بعدد من المنظمات الدولية، ومؤخرا جرى الاستعانة بها لتطوير استراتيجية تمكين الريفيات بدولة سوريا الشقيقة، وهي دكتورة بقسم المرأة معهد بحوث الإرشاد بمركز البحوث.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2021 في مجلس أكاديمية البحث العلمي رقم 180، وبلغ عدد الجوائز 63 جائزة ومنحت 37 لـ47 فائزا وتم حجب 6 جوائز، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز الممنوحة نحو 650 ألف جنيه.