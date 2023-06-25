مذيع صباح الخير يا مصر: «حياة كريمة» هدفها بناء الإنسان المصري

سلّط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، الضوء على الوعي الثقافي ودوره في صناعة وعي المواطن المصري خلال 10 سنوات من ثورة 30 يونيو.

قوة مصر الناعمة كانت غائبة على مدار سنوات طويلة

وقال الإعلامي مصطفى كفافي: «قوة مصر الناعمة كانت غائبة على مدار سنوات طويلة، وهذا الأمر اختلف تماما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما شاهدناه من خلال عدد كبير من الاستراتيجيات والخطط والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية».

مبادرة حياة كريمة مخصصة لبناء الإنسان المصري

وأضاف «السنوات الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو شهدت بناء الإنسان المصري ورفع وعيه وتمكينه من مواجهة التحديات كافة، مسرح المواجهة ذهب إلى القرى وهو ما لم يكن يحدث من قبله، من كان يرغب في مشاهدة المسرح كان يذهب إلى العاصمة أو المدن الكبرى، كما أنّ مبادرة حياة كريمة مخصصة لبناء الإنسان المصري، وكان لملف الثقافة دور بارز في إطار قرى مبادرة حياة كريمة في العام الماضي، فقد تم إقامة 2000 فعالية في قرى هذه المبادرة، في نطاق 12 محافظة، تم التعاون فيها مع وزارات التنمية المحلية والرياضة والتعليم والمجلس القومي للمرأة».

ملف الوعي الثقافي وصل لمراحل استثنائية وقوية

وقالت الإعلامية جومانا ماهر: «ملف الوعي الثقافي وصل إلى مراحل استثنائية وقوية، مراحل استطاعت أن تساهم في صناعة وعي المواطن المصري البسيط، حيث انضمت وزارة الثقافة خلال السنوات الماضية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتأدية دورها في المسار التنويري وتطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وثقافية متعددة ومتنوعة».

وأضافت «على سبيل المثال، تم تنظيم مهرجانات الموسيقى والغناء بالمناطق الأثرية في عدد كبير من المحافظات، وكان هناك فعاليات كثيرة أخرى، وانضمت الثقافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة نقطة مهمة جدا، لأنه في وقت من الأوقات كانت الثقافة مقتصرة على فئة أو طبقة معينة».