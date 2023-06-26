«التضامن» تعلن انضمام 800 متطوع من طلاب جامعة حلوان لـ«مكافحة الإدمان»

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات بمشاركة المتطوعين بالصندوق و800 طالب من كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، بحضور الدكتور سيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، نائبا رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد عبدالرازق، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور زغلول عباس، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وذلك في إطار سلسلة الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ، والذي يحتفي به العالم يوم 26 يونيو من كل عام.

تنفيذ أنشطة وبرامج مختلفة للتوعية بأضرار الإدمان

وتتضمن الفعاليات استعراض نماذج محاكاة عن تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة، بهدف رفع الوعي بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن المخدرات ومسببات الإدمان وكيفية الوقاية منها.

كما تضمنت الفعاليات ألعاب رياضية «كرة قدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة»، في إطار حملة «أنت أقوى من المخدرات»، وسلّمت وزارة التضامن الاجتماعي، الفرق الفائزة كأس البطولة والميداليات.

وخلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات، أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، حوارا مفتوحا مع المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وطلاب وطالبات كلية التربية الرياضية، مؤكدة أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، خاصة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بين فئات المجتمع المختلفة.

ووجّهت الوزارة، رسالة للمتطوعين للطلاب والطالبات المتطوعين الجدد، جاء بها: «نحن سعداء بكم وآمالنا فيكم كبيرة لحماية شبابنا من الوقوع في براثن الإدمان من خلال الوقاية الأولية وتنفيذ الانشطة التوعوية».

وأكدت الوزارة، حرصها للارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، وأنّ من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى جميع المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وعلى صعيد البرامج الوقائية، شارك المتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة للتوعية بأضرار الإدمان، فعلى مدار عام تم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في نحو 6 الاف مدرسة و276 كلية ومعهد عالي بـ55 جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعهد عالي على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 400 نشاط متنوع لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات من خلال تنفيذ أنشطة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة، وتم شرح آليات عمل الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان وكذلك الرد على الاستفسارات المتعلقة بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز والقبول الاجتماعي وتنشيط الذاكرة، ونسيان الهموم واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض.

برامج توعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية

وجرى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان، وتنفيذ البرامج التوعوية في 893 مركز شباب على مستوى الجمهورية، وتنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتوعية الآسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023.

كما جرى تنفيذ أكثر من 170 ألف زيارة منزلية للتوعية بخطورة تعاطي المخدرات للأسر بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات» مثل الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وروضة السيدة وبشاير الخير وحي الضواحي ببورسعيد و المناطق المجاورة، ويتم تنفيذ الأنشطة التوعوية على الشواطئ بالمحافظات الساحلية لتوعية المصطافين وأسرهم طوال فترة الصيف، وتنفيذ مبادرة «توصل بالسلامة» لتوعية السائقين بأضرار الإدمان، ومبادرة «القرار قرارك» لتوعية العاملين في الجهاز الإداري للدولة بأضرار تعاطي المخدرات مع إتاحة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة لأي موظف يتقدم للعلاج طواعية من خلال الخط الساخن لعلاج الإدمان.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الهدف من الأنشطة الرياضية لطلاب الجامعات، هو تعظيم دور الرياضة في مواجهة المشكلات، لاسيما مشكلة تعاطي المخدرات بالتوازي مع تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لرفع الوعي لدى طلاب الجامعات بأضرار تعاطي المواد المخدرة، حيث يتواجد مقرات للصندوق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية، تستقبل الطلاب طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات المتعلقة بمشكلة الإدمان وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى البعض المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة وغيرها من المفاهيم الخاطئة، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن 16023 للصندوق مجانا وفى سرية تامة.

وفي نهاية فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة تعاطى المخدرات، أعلن نحو 800 طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان عن رغبتهم في الانضمام لرابطة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان وعددها 32 ألف شاب وفتاة على مستوى محافظات الجمهورية، ليصل إجمالي عدد المتطوعين إلى 32800 متطوع حتى الآن للمشاركة في تنفيذ أنشطة الصندوق التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة.