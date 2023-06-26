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«التضامن»: 52 ألف جمعية ومؤسسة مقيّدة ضمن المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي

كتب:

منة عبده
10:36 ص | الإثنين 26 يونيو 2023
وزارة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

وزارة التضامن الاجتماعي - صورة أرشيفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لتنظيم العمل الأهلي بتكلفة قدرها 14 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة في الوزارة على المنظومة نحو 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية.

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، إلى أنّ عدد مؤسسات المجتمع الأهلي التي استوفت مستندات توفيق الأوضاع ورقيا وإلكترونيا، بلغ عددها 32924 من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم 35770، ومن إجمالي عدد مؤسسات المجتمع الأهلي على مستوى الجمهورية وعددها 52000 جمعية ومؤسسة أهلية.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى غلق المنظومة الإلكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يوم 11/4/2023، موضحة أنّه تم توفيق أوضاع 55 منظمة أجنبية غير حكومية.

تم توفيق أوضاع عدد 55 منظمة أجنبية غير حكومية

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ حجم التمويل الوارد للجمعيات الأهلية والمؤسسات بلغ 16.3 مليار جنيه لـ1288 جمعية ومؤسسة أهلية من خلال 1832 جهة مانحة.

ونوهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال التقرير، بأنّ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري بلغ 186.525 أسرة، بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8.4 ألف وصلة مياه شرب، 58.685 وصلة صرف صحي، و11.519 تركيب سقف، و10.357 منزل تم رفع كفاءته.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.