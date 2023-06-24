«الكشكي»: الحوار الوطني أوضح قدرتنا على إدارة الاختلاف وإعلاء مصلحة الدولة

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ أبرز ما تميزت به جلسات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الماضية، القدرة على إدارة الاختلاف وأنَّ الهدف الأول والأخير إعلاء مصلحة الوطن وهناك سقف يحكم المشاركين مهما كان اختلافه.

الكشكي: أداء مسؤول للمعارضة خلال جلسات الحوار الوطني يؤكد أن همها مصلحة الوطن

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته في فقرة خاصة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه المعارضة وأدائها المسؤول خلال جلسات الحوار الوطني، أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن لديها هم ومسؤولية متعلقة بالوطن، وعندما توفرت المبادرة وجلس الجميع على مائدة النقاش وحتى هذه اللحظة هناك قدر من الحرص الشديد على إنجاح الحوار وتقاسم المسؤولية المشتركة.

مشاركة إيجابية وحق المشاركة والرأي للجميع

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّه لا يوجد من طلب الكلمة في الجلسات ولم يأخذ فرصته ولم يتم مقاطعة أحد، ولا وجود للخطوط الحمراء في أي قضية، وبالتوازي لم يكن هناك تجاوز من أحد على الإطلاق، وإنما حكم المشاركين الرغبة في الوصول إلى مخرجات مفيدة وعمل وطني حقيقي.

وأوضح «الكشكي» أنه منذ 26 أبريل الماضي وإطلاق الحوار الوطني والاستجابة السريعة للرئيس للإشراف القضائي، وفي 3 مايو وكلمة الرئيس في افتتاح الحوار الوطني خاطب بها جميع المصريين وتعهده بعد ذلك دون قيد أو شرط على التصديق على كل ما يتم تقديمه في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية، قائلاً: «نلمس هذا الدعم وانعكاساته في الجلسات ما أحدث نوعا من الطمأنينة والرئيس يقف داعما لهذه المبادرة وجاهز على التصديق لكل ما يقدمه الحوار من مخرجات في صميم مصلحة المواطن».